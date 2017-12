Estados Unidos, África y un nuevo siglo de guerra

publicado en truth out

William Rivers Pitt es editor jefe y columnista en Truthout. También es autor de tres libros: 'War on Iraq: What Team Bush Doesn't Want You to Know', 'The Greatest Sedition Is Silence y House of Ill Repute: Reflections on War', 'Lies, and America's Ravaged Reputation'. Su cuarto libro, 'The Mass Destruction of Iraq: Why It Is Happening, and Who Is Responsible', escrito en colaboración con Dahr Jamail, ya está disponible. Vive y trabaja en New Hampshire.