¿Qué está pasando en el distrito de Tetuán?

Madrid. Barrio de Tetuán, cientos de personas recorren las calles del distrito en defensa de la imagen de su barrio, por la dignidad, la justicia y la convivencia. Comunidades cristianas, asociaciones de vecinos y vecinas, dominicanos, dominicanas y diversos colectivos sociales hacen un llamamiento sencillo, defender Tetuán. Uno de los históricos barrios obreros de Madrid, cuna de la CNT de Cipriano Mera y de las luchas de los años setenta salía a la calle. Pero ¿qué está pasando?

Desde hace algunos meses se ha producido un proceso de alarma desde diferentes medios de comunicación que describen el distrito como un infierno donde la delincuencia campa a sus anchas. Droga, violencia y delincuencia aparecen en imágenes como acontecimientos diarios, se tacha al barrio como el “Bronx Madrileño”, un Distrito donde no se puede vivir.

"Tetuán y Vallecas se convierten en dos focos de inseguridad" titulaba el día 20 de noviembre El País. "El barrio de Tetuán de Madrid, concretamente la calle Topete, se ha convertido en un infierno para los vecinos" explicaba Cuatro en junio. "Tetuán, 'un campo de batalla' entre bandas que está ahuyentando a los vecinos", titulaba Madridiario una noticia en enero.

"De todos los que se cometen en el distrito, en este barrio de Bellas Vistas se cometen el 1%, no llega al 1,1% de todo el Distrito. Es decir, no es muy relevante", aseguró el inspector jefe de la comisaría de Tetuán

Sin embargo, en el pasado Consejo de Seguridad que el Ayuntamiento celebra semestralmente en cada distrito, esta vez el 25 de octubre, hubo un denominador común en las exposiciones de la Policía Nacional, Policía Municipal y Delegación del Gobierno. Tetuán no era un distrito especialmente conflictivo, de hecho estaba en la media de Madrid y en concreto Bellas Vistas –mal llamado “El pequeño Caribe” y foco de atención de muchas noticias–, tenía índices de criminalidad similares a los demás del barrios del Distrito. En esa reunión hubo también una afirmación importante: no operan bandas latinas.

El jefe operativo-inspector jefe de la Comisaría de Tetuán, José Ignacio Sanchez Ponga daba los siguientes datos “Lo que nosotros tenemos desde nuestra apreciación estadística es que el problema del Barrio de Bellas Vistas es un problema de convivencia social, es decir, veamos por ejemplo el robo con violencia e intimidación, los tirones y la exhibición de navajas. De todos los que se cometen en el distrito, en este barrio de Bellas Vistas se cometen el 1%, no llega al 1,1% de todo el Distrito. Es decir, no es muy relevante, estamos hablando de todo el año, de nueve meses de 2017. Lo mismo nos ocurre con los robos en viviendas, con los hurtos, y con las lesiones, que no son datos alarmantes y con el resto de los delitos, es más, incluso no tienen una incidencia en esta demarcación territorial del barrio latino (Bellas Vistas).”

Entonces, ¿cómo es posible que en un distrito no demasiado conflictivo en lo criminal dentro de los parámetros de toda la ciudad, las noticias sobre violencia, droga y demás reyertas han subido en un porcentaje elevadísimo en los medios de comunicación?

Es cierto que en enero hubo un asesinato en la calle Topete producto, según la policía, de una bronca anterior en la cercana zona de Azca y que nada tenía que ver con bandas latinas, información que ha dado hasta la saciedad todos los cuerpos y fuerzas y seguridad del Estado. Pero, aun negándolo los técnicos se ha creado ese mantra comunicativo en los medios, de violencia permanente y bandas latinas en el Distrito.

Por muy repetitivo que se sea el objetivo, no es otro que seleccionar una serie de espacios en la ciudad, procesos que siempre tienen al partido político Ciudadanos como denominador común y proyectar un debate securitario que alimente cierta “teoría del miedo” y de “pánico moral” en la población, algo que Michael Moore ha descrito muy bien en sus documentales. Según este director “los estadounidenses están siendo bombardeados por los medios de comunicación y por los intereses políticos y económicos, a una gran cantidad de noticias relacionadas con la violencia, los crímenes y la delincuencia. Interesa que esto ocurra, porque así cunde el pánico y la población toma medidas preventivas como comprar armas o instalar cámaras y alarmas en sus casas". Para tener mayor credibilidad en su razonamiento, Moore nos proporciona un dato estadístico llamativo: “Mientras que la criminalidad se ha reducido un 20% en los últimos años, las noticias relacionadas con la delincuencia han aumentado un 600%".

En el caso de Tetuán se persigue desgastar y erosionar al gobierno que gobierna esta ciudad, mediante el desprestigio a la concejala del distrito Montserrat Galcerán. Pero hay otro objetivo que es prediseñar, empezar a ensayar un discursos securitario que a día de hoy tiene difícil encaje en la ciudad de Madrid, incluso en los barrios más señalados.

Tiene que ver con el proceso de resurrección del ciclo inmobiliario en la ciudad. No es casualidad que Bellas Vistas y el eje histórico de Puente de Vallecas estén a día de hoy en la picota. Ambos representan escenarios excepcionales –por su situación con respecto al centro de la ciudad–, para los incipientes procesos de gentrificación que ya se anuncian para ambas zonas.

Muy al contrario, nadie dice nada en todos estos análisis mediáticos acerca de los verdaderos problemas del barrio de Bellas Vistas. Con una renta per cápita inferior a 15.000 euros, una trama urbana de pueblo, viviendas baratas, numerosas parcelas vacías y a 10 minutos de la Puerta del Sol, la presión que vive el barrio no es para que el vecindario que allí vive tenga una mejor convivencia. El objetivo último no es otro que su expulsión.

Tras el deterioro no pasará mucho tiempo hasta que se vean nuevas construcciones, pisos turísticos, estudiantes extranjeros, algunos bares de moda y comercio más fashion. Mientras tanto, aún se podrá disfrutar de algunos bares donde bailar y cenar pica pollo, pasear y defender que la gente más pobre de Madrid también tiene derecho a vivir cerca del centro de la ciudad.