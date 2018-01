Diana Quer será contabilizada como víctima de violencia machista

Anónima

16:53 4/1/2018

El caso del asesinato de Diana Quer y otros similares representan lo más cruel,inhumano y repugnante. Esto es muy poco para definir a estos asesinos miserables.No hay una palabra que pueda definir al que asesina y no respeta lo más mínimo a sus semejantes. Merecen el peor de los infiernos. Condenar de la manera más enérgica esta sinrazón.La mayor de las vergüenzas para la humanidad. Es muy importante recordar que estos miserables y repugnantes casos nada tienen que ver con el género masculino en general, al igual que cuando ocurre un caso de terrorismo islamista, nada tiene que ver ni representa a todos los musulmanes. Y así pues,a nadie se le ocurriría hacer leyes específicas para,o contra los musulmanes, tribunales de excepción para juzgarles, quitarles su presunción de inocencia y cambiársela por presunción de culpabilidad, y especializar a todo el personal, abogados, incluida la justicia en la defensa,o protección de los no musulmanes, sino hacer llamamientos a la calma y a la razón. Jamás se podrá entender porqué la Ley de Violencia de Género excluye de manera sistemática al varón como si fuera responsable de los crímenes que algunos de su género comenten. Todos los días,a todas horas, en todos los medios, feministas queriendo extender la idea de la terrible indefensión de las mujeres en la Ley,lo cual es un insulto.Desde 2004 Zapatero y las feministas promulgaron la ley de genero que ataca al varon de una manera terrible, dejándolo indefenso,vulnerando sus derechos fundamentales.Lo peor aún está por llegar.Este proximo año puede ser el terror mas injusto contra el hombre,ejercido por un supuesto estado de derecho.El pacto de estado contra el hombre da paso a que cualquier mujer pueda destrozar la vida a cualquier hombre,fuera incluso de una relacion sentimental o afectiva.El hombre en general pasa a estar en una especie de libertad condicional,que cualquier mujer podrá convertir en prisión a su antojo,ya sin tan siquiera tener que declarar,mayores ventajas económicas para todas ellas,pero no para las verdaderas víctimas que quedarán indefensasa a base de dispersar los recursos en todas aquellas qué harán denuncias instrumentales y la enorme parafernalia de género, dada la indefension en que este Pacto deja al hombre en general.Toma el control de todos los medios de comunicación para extender la ideología de genero y se criminaliza al varón heterosexual hasta lo maximo inimaginable,diciendo hacerlo en nombre de la igualdad,y habilitando que puedan determinar maltratos medicos y otro personal,pero sólo contra el hombre. Muchísimos miles de denuncias que pondrán como prueba científica del maltrato y la maldad del hombre,infectado de machismo y patriarcado.Esta es la otra cara del pacto de Estado,que nadie quiere ver.¿Que ocurre?.Acaso todo el mundo se ha vuelto loco,alienado por ideologias de genero,nadie puede ver la otra cara de la moneda,o es que lo "politicamente correcto"está por encima de los derechos humanos,la vida, la igualdad y la cordura?Se puede olvidar que en 2017 han sido asesinados 9 varones por sus parejas femeninas según ha publicado algún medio incluso ha habido niños asesinados por sus progenitoras, nadie los ha mencionado,nadie los ha contabilizad nadie ha condenado su asesinato, nadie se ha manifestado por ellos, no han tenido la más mínima ayuda, tan solo marginación y silencio.Si una sola víctima es intolerable porque 9 no merecen la más mínima consideración, acaso porque son de sexo masculino, acaso importa más las ideologías que la vida, la justicia o la igualdad?Acaso es imposible que un hombre pueda ser víctima de maltrato, ni tan siquiera maltrato psicológico, para tener que excluirlo de la ley, y perseguir no solo a los que cometen delitos si no dejar indefensos a todos los de su género? Si de evitar maltrato se trata hemos de ser conscientes que este tipo de leyes suponen el maltrato más terrible sobre una parte de la población,los hombres, no solo con la denuncia si no con la amenaza de esta, y si queremos educar en igualdad tenemos que partir de una base justa,que incluya a todas las personas,indistintamente del numero de casos de violencia de unos y otros,de su raza o el color de su piel, y no de una base excluyente y totalitaria.