La Audiencia Nacional condena a dos años y un día de cárcel a los raperos de La Insurgencia

Anónima

12:52 5/12/2017

Osea si yo pongo ahora puta juez de mierda la lamela esta, no puedo ponerlo? Estoy incitando al odio? Esto es increíble, el odio se incita hacia muchos colectivos en este país de manera generalizada, y estos que son unos chavales cantando rap, sera reivindicativo pero no creo q ninguno vaya a acabar matando a nadie. Esto es increíble, ahora ya no hay libertad de expresión. Aquel q tilda de fascismo a otros usando el fascismo es el verdadero fascista. Aparte que no os liéis, q a estos los han metido en la cárcel por ser de izquierdasy cantar rap, si fueran del opus dei fijo que era muy diferente la sentencia. Cada día me da más asco lo que veo en mi país,necesitamos purgar la justicia y desarrollar unos buenos valores sociales, sino, me temo que vamos a la deriva...

