La tragedia en un pueblo llamado Casas Viejas

Mauricio

14:57 11/1/2018

He leído esos diarios varias veces y en ningún momento Azaña reconoce nada. Si habla de la información que le pasó Casares Quiroga (más responsable en todo caso que Azaña) y fue sesgada en un inicio. Es evidente que el gobierno tiene responsabilidades en tanto el cuanto no emplearon medidas en una fuerzas de orden público donde el derechismo tenía influencia y el odio al movimiento obrero era evidente. Pero de ahí a considerar que hay una orden directa de quemar la casa de los campesinos y hacer fusilamientos arbitrarios hay un trecho. De hecho el "tiros a la barriga" apareció por primera vez en ABC y nunca se demostró que saliese de la boca de Azaña. Es evidente que la responsabilidad del gobierno lo tritura y no estuvieron a la altura, empezando por su timorata aplicación de la Reforma Agraria y por tener más miedo al anarquismo que a los que en realidad destruirían la República